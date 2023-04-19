В хищении 2 млрд тенге подозревают сотрудников отдела образования Талдыкоргана

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Антикоррупционной службой задержаны работники отдела образования Талдыкоргана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"Указанные лица подозреваются, в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах на системной основе путём безвозмездного перечисления под видом заработной платы аффилированным лицам, фактически не работающим в сфере образования.Предварительный ущерб составляет около двух миллиардов тенге", — говорится в сообщении.

В настоящее время арест наложен на 29 объектов недвижимого имущества, дорогостоящие автомашины, принадлежащие фигурантам дела.

Подозреваемые задержаны и с санкции суда заключены под стражу. Досудебное расследование продолжается.

В соответствии со статьёй 201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, добавили в Антикоре.