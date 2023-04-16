Главбуха отдела образования Талдыкоргана задержали с миллиардом тенге

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Главного бухгалтера отдела образования города Талдыкоргана задержали правоохранители области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

48-летняя женщина пыталась скрыться с крупной суммой денег. В ходе обыска антикоровцы обнаружили у нее почти 1 млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте. Кроме того, у нее изъяли документы и ключи от недвижимого имущества: 14 квартир, 7 коммерческих помещений, внедорожник марки Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска, а также ювелирные изделия.

В областной Антикоррупционной службе факт подтвердили. В ходе следственных действий обнаружено, что хищения из госбюджета сотрудниками отдела горобразования на протяжении нескольких лет были постоянными. Деньги по отработанной схеме перечислялись людям, не работающим в этой сфере.

Виновные лица задержаны и водворены в ИВС. Следствие продолжается.