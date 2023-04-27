Начальник брал плату за молчание — Антикор о хищении 2 млрд тенге в отделе образовании Жетысу

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Антикоррупционная служба Жетысуской области начала расследование в отношении руководителя отдела образования Талдыкоргана. Его подозревают в получении от подчинённых взятки в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Как сообщили в ведомстве, за сокрытие фактов хищения бюджетных средств в отделе образования он получил 280 миллионов тенге. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

"Лица, совершившие дачу взятки, являются основными фигурантами по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере и с санкции суда содержатся под стражей. Досудебное расследование продолжается, окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесен судом", — говорится в сообщении.

В соответствии со статьёй 201 УПК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники Антикоррупционной службы задержали работников отдела образования Талдыкоргана. Их подозревают в хищении двух миллиардов тенге. Указывается, что чиновники на системной основе перечисляли деньги под видом заработной платы аффилированным лицам, фактически не работающим в сфере образования.