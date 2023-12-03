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ХАМАС заявил, что освободил всех взятых в заложники детей и женщин

Сегодня, 06:34
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AP Photo/Tsafrir Abayov Сегодня, 06:34
Сегодня, 06:34
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Фото: AP Photo/Tsafrir Abayov

Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что освободило всех женщин и детей, которые были заложниками в Газе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание "Российская газета".

Об этом сообщил заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури телеканалу Al Jazeera. Также он прокомментировал заявления Израиля о том, что женщины и дети продолжают оставаться в заложниках. 

"Мы обменяли тех женщин и детей, которые у нас были. Если и есть какие-то случаи, то мы о них не знаем или не смогли до них добраться",  сказал аль-Арури.

По его словам, остальные заложники  израильские солдаты и мужчины, служившие ранее в армии Израиля. По словам аль-Арури, эти пленники будут освобождены после того, как "прекратится агрессия против сектора Газа".

Прекращение огня между ХАМАС и Израилем началось 24 ноября. Стороны договорились, что оно продлится как минимум четыре дня. 

В первый день перемирия были освобождены 24 заложника, удерживаемых в Газе. В обмен на это были освобождены 39 палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.

ХАМАС передал Израилю список имён 11 заложников, подлежащих освобождению в рамках сделки по продлению перемирия в секторе Газа.
 
Ожидалось, что Израиль за время перемирия освободит 150 палестинских заключенных. Все они - женщины и люди в возрасте до 19 лет.

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