ХАМАС заявил, что освободил всех взятых в заложники детей и женщин
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Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что освободило всех женщин и детей, которые были заложниками в Газе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание "Российская газета".
Об этом сообщил заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури телеканалу Al Jazeera. Также он прокомментировал заявления Израиля о том, что женщины и дети продолжают оставаться в заложниках.
"Мы обменяли тех женщин и детей, которые у нас были. Если и есть какие-то случаи, то мы о них не знаем или не смогли до них добраться", — сказал аль-Арури.
По его словам, остальные заложники — израильские солдаты и мужчины, служившие ранее в армии Израиля. По словам аль-Арури, эти пленники будут освобождены после того, как "прекратится агрессия против сектора Газа".
Прекращение огня между ХАМАС и Израилем началось 24 ноября. Стороны договорились, что оно продлится как минимум четыре дня.
В первый день перемирия были освобождены 24 заложника, удерживаемых в Газе. В обмен на это были освобождены 39 палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.
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