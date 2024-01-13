Хакеры атаковали станцию скорой помощи Актобе

Полиция пытается вычислить хакеров, неоднократные атаки которых привели к сбоям телефонной линии станции скорой помощи Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Руководство станции скорой помощи из-за хакерских атак сменило провайдера связи.

"Мы перешли сейчас на нового провайдера. Теперь национальная компания "Казахтелеком" является нашим основным поставщиком интернета, связи и телефонии. Сейчас ведутся следственные мероприятия по тем дням, когда у нас действительно были сбои, когда было официально заявлено, что на провайдера "Транстелеком" были хакерские атаки", - сообщил главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи Актюбинской области Марат Жанкулов.

По его словам, 11 января вечером связь пропала примерно на 30 минут. Но жители города жалуются в соцсетях, что часами не могли дозвониться до скорой.

Сбои на телефонной линии 103 в Актобе начались на прошлой неделе. В пятницу вечером горожане не могли дозвониться и это продолжалось в выходные. Звонки перенаправляли на номер 112 ДЧС и в оперативный колл-центр акимата.