Новый автобусный маршрут запускают в Астане с 23 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.



Новый маршрут №84 сообщением "Жилой комплекс "Дәстүр" – "улица К. Рыскулбекова" будут обслуживать 10 автобусов. Курсировать они будут через новый мост по проспекту Тәуелсіздік. Таким образом, улучшится транспортное сообщение между правобережьем и левоборежьем столицы, отметили в акимате.

Также это позволит обеспечить транспортную связь между ЖК "Дәстүр" и улицей Рыскулбекова, повысит транспортное обслуживание жилых комплексов, расположенных по проспектам Улы дала, Кошкарбаева, улицам Ж.Нажимеденова, А.Байтурсынова, К.Рыскулбекова, снизит загруженность действующих маршрутов №14, 32, 49, 50, 56.