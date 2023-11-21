Новый автобусный маршрут запускают в Астане
Вчера, 23:34
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Вчера, 23:34Вчера, 23:34
134Фото: BaigeNews.kz
Новый автобусный маршрут запускают в Астане с 23 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Новый маршрут №84 сообщением "Жилой комплекс "Дәстүр" – "улица К. Рыскулбекова" будут обслуживать 10 автобусов. Курсировать они будут через новый мост по проспекту Тәуелсіздік. Таким образом, улучшится транспортное сообщение между правобережьем и левоборежьем столицы, отметили в акимате.
Также это позволит обеспечить транспортную связь между ЖК "Дәстүр" и улицей Рыскулбекова, повысит транспортное обслуживание жилых комплексов, расположенных по проспектам Улы дала, Кошкарбаева, улицам Ж.Нажимеденова, А.Байтурсынова, К.Рыскулбекова, снизит загруженность действующих маршрутов №14, 32, 49, 50, 56.
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