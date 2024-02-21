Грузы между Казахстаном и Турцией будут доставлять быстрее

Мажилис ратифицировал межправительственное казахстанско-турецкое соглашение о международных комбинированных перевозках грузов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметили в Мажилисе, документ был подписан 10 мая 2022 года в Анкаре.

По словам министра транспорта Марата Карабаева, соглашение направлено на развитие торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Турцией и позволит увеличить объемы перевозок грузов, выполняемых между двумя странами автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.

"В настоящее время мы ведём работу по сокращению сроков доставки грузов из Китая в Европу через Транскаспийский международный транспортный маршрут, который, в свою очередь, является комбинированным маршрутом. В нём задействованы железнодорожный, автомобильный и водный транспорт", - сказал Карабаев.

Он добавил, что за год удалось в два раза сократить сроки прохождения грузов по территории Казахстана, когда их доставляют транзитом из Китая в Европу. Сейчас на это уходит шесть дней, а весь маршрут груз проходит за 19-23 дня.

Также в Мажилисе отметили, что данное соглашение повлияет на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. В целях урегулирования всех вопросов исполнения соглашения будет создан совместный комитет по развитию перевозок.