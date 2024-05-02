Грузовик сбил 29 детей во время концерта в Кыргызстане

29 школьников пострадали во время концерта в Кыргызстане. Семь из них находятся в реанимации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus media.

В Сузакском районе на джайлоо грузовик сбил детей.

В одном из сёл проходило культурное мероприятие. Школьники выступали с номером, читая отрывки из эпоса "Манас". Во время мероприятия грузовик "Портер" съехал вниз и сбил детей. По словам очевидцев, в больницу доставили 29 школьников.

В ГУВД области сообщили, что данный факт зарегистрирован, ведутся разбирательства. По данным милиции, водитель припарковал грузовик на участке повыше, но машина съехала вниз.

В Минздраве сообщили, что в больницы были доставлены 29 детей в возрасте от 9 до 16 лет.

В отделении реанимации Джалал-Абадской областной детской больницы находятся семь детей, трое из них в тяжёлом состоянии. В Сузакскую районную больницу госпитализированы трое детей. В Центре общеврачебной практики в селе Октябрь находятся восемь пострадавших.

Остальные 11 детей получили медицинскую помощь и направлены на амбулаторное лечение.