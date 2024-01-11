Группу пропавших людей отыскали в Атырауской области

Троих человек отыскали ночью спасатели в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Родственники пропавших обратились в территориальное подразделение ДЧС Атырауской области 10 января в 00:00 часов.

"11 января в 03:20 часов силами ДЧС Атырауской области пропавшие люди 1984 г.р., 1986 г.р., 1996 годов рождения благополучно найдены в месте "Ораз мола" Кызылкогинского района Атырауской области. Спасенные были эвакуированы в безопасное место. Состояние людей было стабильное, в медицинской помощи не нуждались", - говорится в сообщении.

Поисковые работы осложнялись неблагоприятными погодными условиями на территории области: низовая метель, ветер 15-20 м/с, температура воздуха в Кызылкугинском районе -20С.

В связи с резким понижением температурного фона, наличием угрозы жизни людей было принято решение о проведении аэровизуального осмотра, для этого были привлечены спасатели ДЧС и экипаж АО "Казавиаспас".

Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области призывает граждан не выезжать в дальние поездки в неблагоприятную погоду, быть бдительными к сообщениям службы спасения "112" о закрытии дорог, о штормовых предупреждениях, об изменениях погоды.