Группу наркоторговцев задержали в Текели

Фото: polisia.kz

Спецоперацию провели полицейские в Текели и ликвидировали канал распространения наркотиков в регионе. В разных частях города задержали четырёх наркоторговцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Задержанным инкриминируется распространение и сбыт наркотических средств. Все помещены под стражу в изолятор временного содержания. Расследование проводится согласно части 1 и 3 статьи 297 УК РК (незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств)", - сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП области Жетысу Мурат Жумабаев.

С начала года в регионе из незаконного оборота изъято более 30 килограммов различных наркотических средств.