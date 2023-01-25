Группу "чёрных" майнеров выявили в Костанайской области — АФМ

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Работу группы "чёрных" майнеров пресекли сотрудники департамента АФМ по Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

По данным агентства, они осуществляли запрещённую предпринимательскую деятельность с цифровыми активами,сопряжённую с извлечением дохода в особо крупном размере, через криптообменные пункты "KZobmen.com", "1WM.KZ", "Kazobmen.ru", "WM007.KZ", "KZ-EXCHANGE.COM" вне площадки МФЦА.

"В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий по шести адресам произведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты предметы, изобличающие организаторов криптообменных пунктов: ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флэш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности. Установлены криптоактивы на сумму 6 000 долларов США на двух криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance. На других Обнаружены ещё криптоактивы на сумму более 200 000 долларов США на других криптобиржах", — сообщили в АФМ.

Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.

В Агентстве по финансовому мониторингу напомнили, что указанный вид деятельности разрешён только на территории МФЦА в Астане при наличии соответствующей лицензии.