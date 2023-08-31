Гражданским служащим в Казахстане повысят зарплату в 2 раза

Премьер-министр Алихан Смаилов сообщил о повышении заработной платы гражданским служащим в Казахстане в два раза, передаёт BaigeNews.kz.

"Поставлена задача о повышении заработной платы в 2 раза 1,2 млн гражданским служащим. Поэтому мы ежегодно повышаем заработную плату учителям на 25%, врачам – на 30%, среднему медперсоналу и другим категориям работников – на 20%. Проведена работа с порядка 2 тысячами предприятий, по итогам которой работодатели повысили зарплату более 1 миллиону работников от 10 до 50%", - сказал Алихан Смаилов.

В настоящее время трудоустроено на новые, вакантные и субсидируемые государством рабочие места более 600 тысяч человек, из них половина – молодежь.