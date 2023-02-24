Гражданин Турции задержан в Актобе за неуплату алиментов

Фото: МВД РК

Гражданина Турции, находящегося в розыске за неуплату алиментов, задержали в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В ходе проверки также установлено, что мужчина нарушил срок пребывания в Казахстане. На иностранца составлен административный протокол по части 4 статьи 517 КоАП РК и направлен в административный суд для принятия законного решения.

По данным министерства юстиции РК, задолженность по алиментам в Казахстане составляет 14 миллиардов тенге. Запрет на выезд из страны установлен для 16 671 должника.

В Актюбинской области в 2022 году 502 должника по алиментам были привлечены к административным взысканиям, по решению суда 92 человека получили запрет на выезд из страны.