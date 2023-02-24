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Сегодня, 01:13
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98Фото: МВД РК
Гражданин Турции задержан в Актобе за неуплату алиментов
Гражданина Турции, находящегося в розыске за неуплату алиментов, задержали в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
В ходе проверки также установлено, что мужчина нарушил срок пребывания в Казахстане. На иностранца составлен административный протокол по части 4 статьи 517 КоАП РК и направлен в административный суд для принятия законного решения.
По данным министерства юстиции РК, задолженность по алиментам в Казахстане составляет 14 миллиардов тенге. Запрет на выезд из страны установлен для 16 671 должника.
В Актюбинской области в 2022 году 502 должника по алиментам были привлечены к административным взысканиям, по решению суда 92 человека получили запрет на выезд из страны.
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