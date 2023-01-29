Более 16 тысячам казахстанцев запрещён выезд из страны из-за долгов по алиментам

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Более 16 тысяч казахстанцев имеют запрет на выезд из-за долгов по алиментам, рассказал министр юстиции Азамат Ескараев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

"По стране долги по алиментам составляют 14 миллиардов тенге. Получение долгов по алиментам это долгий процесс. Должника можно привлечь к административной, уголовной ответственности вплоть до лишения свободы. В Актюбинской области в 2022 году 502 должника по алиментам были привлечены к административным взысканиям, по решению суда 92 человека получили запрет на выезд из страны. По Казахстану запрет на выезд имеют 16 671 человек. Мы также принимаем меры по трудоустройству должников по алиментам", - сказал Ескараев на встрече с актюбинцами.

По словам Ескараева, если должник не может выплачивать алименты, можно подать в суд на его родителей в целях возложения данной обязанности на них. Прецеденты, когда женщины подавали в суд на родителей бывшего мужа по выплате алиментов, по словам министра, есть. В Актюбинской области было три таких случая, однако суд в удовлетворении иска им отказал.

Задолженность по алиментам можно оплатить в онлайн-режиме через терминалы, которые установлены даже в пунктах пропуска на границе. Через полчаса, по словам министра, снимается запрет на выезд.