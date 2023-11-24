Граждане Нигерии незаконно работали на стройках Алматы

Полицейские Алматы проверяют частные строительные объекты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП мегаполиса.

Во время очередного локального рейда полицейские Алматы проверили стройки в Наурызбайском и Турксибском районах. Прроверка выявила случаи, когда работодатели незаконно привлекали иностранцев для выполнения строительных работ.

За три дня проведения широкомасштабной акции "Правопорядок" в Алматы выявлено и привлечено к ответственности 216 иностранцев, 141 из них граждане Узбекистана, 12 из Нигерии.

"178 иностранцев, не имеющих документов личности, отправлены в приёмник — распределитель департамента полиции. Кроме того, административные меры приняты в отношении 56 казахстанцев, которые не обеспечили своевременное отбытие приглашенных иностранных гостей к себе на родину", — рассказал заместитель начальника управления миграционной службы ДП Алматы Геннадий Мен.

В Астане акция "Правопорядок" выявила случай, когда 25 граждан Узбекистана незаконно трудились на эко-полигоне. У них не было разрешительных документов и документов, удостоверяющих личность. Граждане Узбекистана жили в общежитии на территории полигона.

За привлечение иностранной рабочей силы без разрешения акимата работодателя привлекли к административной ответственности. Все трудовые мигранты помещены в приёмник-распределитель ДП Астаны для установления личности.

Ранее в одном из хостелов Алматы выявили 14 граждан Нигерии, у которых истёк срок пребывания на территории Казахстана. 12 иностранцев привлекли к административной ответственности за уклонение от выезда за пределы РК.

В настоящее время в Казахстане легально трудятся более 13 тысяч иностранцев, в том числе из Узбекистан — 1 777 человек, из Турции — 1 254 и Индии — 1 232 мигранта.