Более 13 тысяч иностранцев легально трудятся в Казахстане

По разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 029 иностранных граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Сообщается, что среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы существует несколько категорий. Для руководителей и их заместителей (первая категория) было получено 345 разрешений. Для руководителей структурных подразделений (вторая категория) - 2 588. Специалисты (третья) - 5 767. Квалифицированные рабочие - 608 разрешений.

Кроме того, на сезонные работы привлечены 2 078 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 643 человека.

Отмечается, что 3 312 человек работают в сфере строительства, 1 580 человек – в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1 216 - горнодобывающей промышленности и разработке карьеров, 1 194 - в обрабатывающей промышленности, 757 человек – в профессиональной, научной и технической деятельности.

Также в ведомстве отметили, что большая часть иностранцев приехала из Китая - 3 884 человека. Также по числу трудовых мигрантов можно выделить Узбекистан (1 777 человек), Турцию (1 254 человек) и Индию (1 232 человек).