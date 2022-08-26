Гранату нашли в парке в Петропавловске

В Петропавловске работник, косивший траву на территории старого парка, обнаружил гранату, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции СКО.

О находке он сообщил сотруднику батальона патрульной полиции, который нёс службу на модульном посту, совершая обход территории. Инспектор БПП сообщил о происшествии на канал "102″ и оставался на месте, чтобы не допустить приближение людей к потенциально опасному предмету.

Через несколько минут на место прибыли взрывотехники. Они выяснили, что найденный предмет — учебная граната типа "УЗРГМ" для проведения занятий по начальной военной подготовке, опасности не представляет.