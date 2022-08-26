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Гранату нашли в парке в Петропавловске
В Петропавловске работник, косивший траву на территории старого парка, обнаружил гранату, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции СКО.
О находке он сообщил сотруднику батальона патрульной полиции, который нёс службу на модульном посту, совершая обход территории. Инспектор БПП сообщил о происшествии на канал "102″ и оставался на месте, чтобы не допустить приближение людей к потенциально опасному предмету.
Через несколько минут на место прибыли взрывотехники. Они выяснили, что найденный предмет — учебная граната типа "УЗРГМ" для проведения занятий по начальной военной подготовке, опасности не представляет.
"Полицейские напоминают, что вывод об отсутствии опасности могут делать только специалисты. При обнаружении предмета, схожего с взрывным устройством, следует действовать именно так: незамедлительно сообщить о нём в полицию, ни в коем случае не прикасаться к нему, никуда не переносить, по возможности принять меры к ограждению данного предмета", — напомнили в Департаменте полиции СКО.
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