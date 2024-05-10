Государство должно быть там, где оно может создавать общественное благо - депутат
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана подписал указ "О мерах по либерализации экономики". О значении документа высказался депутат мажилиса Никита Шаталов, передаёт BaigeNews.kz.
"Значительная его часть — это сокращение участия государства в экономике, в том числе за счёт приватизации объектов, но не бездумной, как это было после 2015 года, а на основании критериев, выработанных АЗРК, и за счёт более чёткого управления Самруком, в руках которого сосредоточены ключевые активы в логистике и добыче природных ископаемых", - отметил депутат.
Шаталов заявил, что "в своё время мы заигрались с огосударствлением экономики там, где это было не нужно, и созданием целых цепочек получателей непродуктивных субсидий, которые нужны были либо для ренты, либо для пожаротушения".
"Постепенно пойдёт откат к базовому регулированию со стороны государства и созданию качественной инфраструктуры. Безусловно, государству и не нужно выходить из активов вроде Казатомпрома или КМГ, но из секторов, где есть возможность освободить пространство для среднего бизнеса, собственник которого лично вовлечён в управление и настроен на эффективность, нужно уходить", - считает мажилисмен
По его мнению, нужно сосредоточиться на ключевых вещах.
"Государство обеспечивает качественные и устойчивые правила игры, защищает права честного бизнеса и жёстко администрирует налоги, в том числе и следит за тем, как работают различные фискальные льготы. Бизнес получает рыночные условия, но у него есть взаимные обязательства, которые касаются соблюдения всех нормативов, особенно если это касается инфраструктурных объектов. Декриминализации различных преступлений и в целом снижению репрессивности государства посвящена отдельная часть указа. В том числе есть отдельные части, запрещающие блокировку счетов бизнеса, если долг перед государством незначительный. Учитывая сложную ситуацию в государственных финансах, стоит сделать уплату налогов максимально удобной и прозрачной, чтобы потом не было никаких отговорок при уклонении", - отметил Шаталов.
И одна из важнейших частей указа касается использования средств Нацфонда.
"Будет введён запрет на привлечение государственного финансирования из Национального фонда Республики Казахстан на нерыночных (льготных) условиях для субъектов квазигосударственного сектора, за исключением проектов общестранового значения с получением в каждом случае прямого согласия президента. Понятно, что из-за этого будут бегать за "фишкой", но там нужно будет доказать отсутствие альтернатив в финансах, что не так-то просто. Государство должно быть там, где оно может создавать общественное благо и обеспечивать национальную безопасность. В современных условиях это всё равно создает благодатные условия для этатизма, но текущий указ направлен как раз на развитие средних компаний, которых нашей экономике не хватает и которые в перспективе могут вырасти в новую бизнес-элиту: социально-ответственную, технологичную и конкурентную", - заключил депутат.
Самое читаемое
- Грузия с 1 июня ужесточает правила въезда для туристов
- Полиция Алматы перешла на усиленный вариант несения службы
- Война за двор: 8 лет длится борьба между жильцами многоэтажки и владельцем ТЦ в Астане
- Заявившая о насилии жена дипломата размещена в кризисном центре Астаны
- Суд по делу Бишимбаева продолжится 13 мая