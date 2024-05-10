Государство должно быть там, где оно может создавать общественное благо - депутат

Президент Казахстана подписал указ "О мерах по либерализации экономики". О значении документа высказался депутат мажилиса Никита Шаталов, передаёт BaigeNews.kz.

"Значительная его часть — это сокращение участия государства в экономике, в том числе за счёт приватизации объектов, но не бездумной, как это было после 2015 года, а на основании критериев, выработанных АЗРК, и за счёт более чёткого управления Самруком, в руках которого сосредоточены ключевые активы в логистике и добыче природных ископаемых", - отметил депутат.

Шаталов заявил, что "в своё время мы заигрались с огосударствлением экономики там, где это было не нужно, и созданием целых цепочек получателей непродуктивных субсидий, которые нужны были либо для ренты, либо для пожаротушения".

"Постепенно пойдёт откат к базовому регулированию со стороны государства и созданию качественной инфраструктуры. Безусловно, государству и не нужно выходить из активов вроде Казатомпрома или КМГ, но из секторов, где есть возможность освободить пространство для среднего бизнеса, собственник которого лично вовлечён в управление и настроен на эффективность, нужно уходить", - считает мажилисмен

По его мнению, нужно сосредоточиться на ключевых вещах.

"Государство обеспечивает качественные и устойчивые правила игры, защищает права честного бизнеса и жёстко администрирует налоги, в том числе и следит за тем, как работают различные фискальные льготы. Бизнес получает рыночные условия, но у него есть взаимные обязательства, которые касаются соблюдения всех нормативов, особенно если это касается инфраструктурных объектов. Декриминализации различных преступлений и в целом снижению репрессивности государства посвящена отдельная часть указа. В том числе есть отдельные части, запрещающие блокировку счетов бизнеса, если долг перед государством незначительный. Учитывая сложную ситуацию в государственных финансах, стоит сделать уплату налогов максимально удобной и прозрачной, чтобы потом не было никаких отговорок при уклонении", - отметил Шаталов.

И одна из важнейших частей указа касается использования средств Нацфонда.