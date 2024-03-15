Госслужащие в ВКО сменили строгие костюмы на национальную одежду

Сотрудники акимата района Алтай ВКО сменили строгие костюмы на национальную одежду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.



Челлендж запустили в рамках 10-дневного празднования Наурыза. Каждый день декады имеет свое сакральное и специализированное значение. 14 марта — Көрісу күні — Амал мерекесі. В часть праздника госслужащие района Алтай надели национальные костюмы.

"Мы запускаем челлендж — надеваем казахские национальные костюмы, — отметил аким района Алтай Ренат Курмамбаев. — Национальная одежда объединяет и укрепляет дух патриотичности, этническая одежда дисциплинирует, повышает культуру общения, а также сплачивает коллектив".

Фото: yk-news.kz

Участниками челленджа стали более тысячи сотрудников бюджетных организаций. Челлендж продлится до конца марта и принять в нём участие может каждый желающий.

С 2024 года в Казахстане праздновать Наурыз будут в новом формате. Теперь празднование проходит в течение 10 дней — с 14 по 23 марта, и назван этот период Наурызнама.