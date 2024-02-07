Акимы должны привлекать частные инвестиции в регион - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что инвесторам, и тем более крупным инвесторам, готовым вкладывать, например, более 50 миллионов долларов, следует оказывать весь спектр поддержки по принципу "одного окна", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства при этом подчеркнул, что необходимо запустить действенную систему мониторинга реализации проектов.

"Государственные органы не должны увлекаться организацией формальных презентационных мероприятий. Все зарубежные командировки руководителей ведомств должны нести практическую отдачу, это значит, что нужно отчитываться по их итогам перед руководством правительства, в необходимых случаях – перед президентом", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что проблемы с реализацией инвестпроектов особенно четко проявляются на местном уровне. Акимы по старинке делают упор на выбивание бюджетных средств вместо привлечения частных вложений. Инвесторы, имеющие желание работать в регионах, как правило, сталкиваются с бездействием и волокитой со стороны местных властей. В результате они либо переносят сроки запуска проектов, либо вовсе уходят.