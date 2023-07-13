Горящий камыш потушили на побережье Каспия

Фото: МЧС РК

В Атырауской области спустя неделю ликвидировали возгорание камыша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Согласно информации ГПР "Акжайык", основанной на космомониторинге "Қазақстан Ғарыш сапары", общая площадь пожара составила 910 гектаров.

Напомним, 7 июля в 9:30 загорелся камыш в болотистой местности побережья Каспийского моря, в 30 километрах от села Кенузек.

На протяжении семи дней пожарные боролись с огнём в сложных условиях - при повышенной температуре воздуха, в заболоченной местности с густой растительностью. Автотехнике до очагов было не добраться, поэтому тушили пламя в пешем порядке и с помощью авиации МЧС. В работах были задействованы 80 человек и 14 единиц техники.

С начала пожара осуществлено 167 сбросов воды (около 500 тонн).