Головкину нашли неожиданного соперника на прощальный бой в Казахстане

Экс-чемпион мира в среднем весе 41-летний ветеран Геннадий Головкин может провести свой заключительный в карьере бой в родном Казахстане в конце года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Накануне в Сети появились слухи о том, что прощальное выступление GGG на ринге состоится 16 декабря — на День независимости РК.

Twitter-аккаунт EverythingBoxing, публикующий новости и инсайды профи-бокса, опубликовал у себя эту информацию, после чего один из подписчиков предположил, кто мог бы стать соперником Головкина в таком поединке:

"Похоже, это не будет громкое имя, так как GGG и правительству Казахстана будет сложно его профинансировать. Мое предположение — Серхио Мартинес", — написал пользователь под ником Sweet Pugilsm.

"Это имело бы смысл", — ответил ему EverythingBoxing.

Отметим, что 48-летний Серхио Мартинес, который в 2020 году возобновил карьеру спустя шесть лет после выхода на пенсию, планировал подраться 25 ноября в Германии за титул чемпиона мира IBO в среднем весе. Однако на днях появилась информация, что бой не состоится из-за возникших у Мартинеса разногласий с менеджером. Сам ветеран даже заявил, что больше не желает выходить на ринг.

Напомним, прославленный казахстанский боксер Геннадий Головкин сообщил фанатам, что посетит отборочной матч на Евро-2024 сборной Казахстана по футболу, который пройдет 10 сентября в Астане.