Геннадий Головкин приедет в Астану поддержать сборную Казахстана
Сегодня, 08:58
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:58Сегодня, 08:58
385Фото: sport-express.ru
Прославленный казахстанский боксер Геннадий Головкин сообщил фанатам, что посетит отборочной матчна Евро-2024 сборной Казахстана по футолу, который пройдет 10 сентября в Астане, передает BaigeNews.kz.
"Скоро будем дома. Увидимся 10 сентября на футболе, чтобы вместе поддержать нашу сборную", - написал Головкин в своем Instagram.
Напомним, что вчера домашний матч против команды Финляндии казахстанцы проиграли со счетом 0-1. 10 сентября сборная Казахстана сыграет против команды Северной Ирландии. Как говорят специалисты и болельщики, Казахстан обязан выигрывать у команд такого уровня.
Самое читаемое
- "Как после бомбёжки": в городе Есиль здание 80-летней школы гниёт под дождем
- Когда в Астане включат отопление, рассказали в акимате
- Мистическое поселение откопали археологи на месте свалки в Костанайской области
- Максим Галкин всё же приедет в Казахстан
- Депутат рассказал, что творится в компании КТЖ и ее "дочках"