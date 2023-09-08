  • 8 Сентября, 09:50
  • BAIGENEWS

Геннадий Головкин приедет в Астану поддержать сборную Казахстана

Сегодня, 08:58
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
sport-express.ru Сегодня, 08:58
Сегодня, 08:58
385
Фото: sport-express.ru

Прославленный казахстанский боксер Геннадий Головкин сообщил фанатам, что посетит отборочной матчна Евро-2024 сборной Казахстана по футолу, который пройдет 10 сентября в Астане, передает BaigeNews.kz.  

"Скоро будем дома. Увидимся 10 сентября на футболе, чтобы вместе поддержать нашу сборную", - написал Головкин в своем Instagram.

Напомним, что вчера домашний матч против команды Финляндии казахстанцы проиграли со счетом 0-1.  10 сентября сборная Казахстана сыграет против команды Северной Ирландии. Как говорят специалисты и болельщики, Казахстан обязан выигрывать у команд такого уровня. 

Самое читаемое

Наверх