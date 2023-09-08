Геннадий Головкин приедет в Астану поддержать сборную Казахстана

Прославленный казахстанский боксер Геннадий Головкин сообщил фанатам, что посетит отборочной матчна Евро-2024 сборной Казахстана по футолу, который пройдет 10 сентября в Астане, передает BaigeNews.kz.

"Скоро будем дома. Увидимся 10 сентября на футболе, чтобы вместе поддержать нашу сборную", - написал Головкин в своем Instagram.

Напомним, что вчера домашний матч против команды Финляндии казахстанцы проиграли со счетом 0-1. 10 сентября сборная Казахстана сыграет против команды Северной Ирландии. Как говорят специалисты и болельщики, Казахстан обязан выигрывать у команд такого уровня.