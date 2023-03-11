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Головкина лишили всех титулов чемпиона мира
Журналист телеканала ESPN Сальвадор Родригес поделился информацией о нынешнем положении казахстанского боксера Геннадия Головкина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"На данный момент у него уже нет титулов. Но он нацелен на большой бой — лучше, чем вариант с Ларой", — пишет Родригес в твиттере.
Напомним, Геннадий Головкин освободил пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBA Super. В то же время у 40-летнего казахстанского боксера должен был остаться титул IBO.
Ранее Международная боксерская федерация обязала Головкина провести защиту против бразильца Эскива Фалькао, а Всемирная боксерская ассоциация санкционировала бой с кубинцем Эрисланди Ларой, однако Геннадий проигнорировал оба предложения.
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