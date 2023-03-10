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inform.kz Сегодня, 08:37
177
Сегодня, 08:37
177
Фото: inform.kz

GGG официально отказался от титула чемпиона мира

Казахстанский боксер Геннадий Головкин официально освободил свой титул чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, передаёт BaigeNews.kz  со ссылкой на передает Sports.kz.

"Головкин попросил меня связаться с вами, чтобы сообщить о своих дальнейших намерениях. Он гордится тем, что стал суперчемпионом WBA и объединил титулы в среднем весе в Японии против Риоты Мураты в прошлом году.

Хотя Геннадий по-прежнему намерен снова драться, он не принял решения по многим моментам, имеющим решающее значение для планирования и организации своего следующего боя. В свете приближающегося крайнего срока подачи заявки на бой с Эрисланди Ларой, Геннадий не желает, чтобы процесс затягивался дольше. Таким образом, пожалуйста, имейте в виду, что Геннадий Головкин настоящим отказывается от титула чемпиона WBA в среднем весе", - говорится в письме представителя Головкина Джона Хорневера в адрес WBA.

40‑летний Головкин за карьеру одержал 42 победы при двух поражениях, один бой завершился вничью.

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#Геннадий Головкин #титул #чемпион мира
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:37
177
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