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GGG официально отказался от титула чемпиона мира
Казахстанский боксер Геннадий Головкин официально освободил свой титул чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на передает Sports.kz.
"Головкин попросил меня связаться с вами, чтобы сообщить о своих дальнейших намерениях. Он гордится тем, что стал суперчемпионом WBA и объединил титулы в среднем весе в Японии против Риоты Мураты в прошлом году.
Хотя Геннадий по-прежнему намерен снова драться, он не принял решения по многим моментам, имеющим решающее значение для планирования и организации своего следующего боя. В свете приближающегося крайнего срока подачи заявки на бой с Эрисланди Ларой, Геннадий не желает, чтобы процесс затягивался дольше. Таким образом, пожалуйста, имейте в виду, что Геннадий Головкин настоящим отказывается от титула чемпиона WBA в среднем весе", - говорится в письме представителя Головкина Джона Хорневера в адрес WBA.
40‑летний Головкин за карьеру одержал 42 победы при двух поражениях, один бой завершился вничью.
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