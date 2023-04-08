Головкин отмечает 41-й день рождения

Фото: instagram.com/gggboxing

8 апреля свой рождения празднует заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, чемпион мира в среднем весе по версии IBO казахстанский боксер Геннадий Головкин, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечает издание Prosports.kz, 41-й год жизни прославленного спортсмена начался как нельзя лучше – на следующий день после того, как ему стукнуло сорок, он сделал себе поистине царский подарок, отобрав титул чемпиона мира в среднем дивизионе по версии WBA Super у японца Риоты Мураты.

Будучи обладателем трёх поясов чемпиона мира в среднем весе (WBA Super, IBF и IBO), Головкин получил шанс провести трилогию с мексиканцем Саулем Альваресом в лимите второго среднего веса, в котором "Канело" считался абсолютным чемпионом мира. Однако в сентябре прошлого года успех был на стороне мексиканского боксера, он выиграл единогласным решением судей, что признал и сам Геннадий.

В начале же нынешнего года GGG решил отказаться от титулов чемпиона мира по версиям WBA и IBF, не став проводить их обязательную защиту и ожидая более коммерчески выгодного варианта для следующего боя.

Тем не менее, Геннадий Головкин по-прежнему считается рекордсменом по количеству успешных защит титулов чемпиона мира в среднем весе – 22. Помимо этого, он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как боксер с самым высокий процент нокаутов в истории средней весовой категории (в данное время он составляет 82,22 процента).