Голодовку объявили пациенты психдиспансера в Павлодаре

16 пациентов павлодарского центра психического здоровья отказались от приёма пищи, требуя предоставить им отпуск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"16 мая в управление здравоохранения поступило служебное письмо от центра психического здоровья о том, что 16 человек, лежащих на принудительном лечении по решению суда, отказываются от приёма пищи", - сообщили в Управлении здравоохранения Павлодарской области.

17 мая сотрудники облздрава выехали для выяснения обстоятельств и требований пациентов.

"Основным требованием являлось предоставление отпусков. Однако согласно приказу министра здравоохранения РК от 8 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-237/2020, режимы частичной госпитализации, лечебных отпусков не применяются для лиц, находящихся на принудительном лечении по решению суда", - отметили в управлении.

По данным ведомства, после проведения встречи удалось достичь соглашения с пятью пациентами. С остальными ведётся разъяснительная работа. Вопрос питания взят на контроль.