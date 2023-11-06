Голод, жажда и обстрелы: казахстанцы, застрявшие в Газе, молят о помощи

Почти месяц продолжается конфликт между Израилем и Хамасом, который возобновился 7 октября. Однако до сих пор нет решения об эвакуации казахстанцев, которые оказались в эпицентре боевых действий и продолжают находиться в секторе Газа. Все это время они просят помочь им вернуться на родину, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Алматинка Ирина Эль-Султан вместе с мужем и дочерью сейчас находится в местности Дейр-эль-Балах, расположенной в центральной части сектора Газа. По словам женщины, все эти дни не прекращаются интенсивные обстрелы побережья, где и расположена школа ООН. В ней укрываются около 10 тысяч человек, в том числе и семья наших соотечественников. По словам Ирины, на днях во время одного из таких обстрелов они успели забежать в школу. А после узнали, что там погиб молодой человек.

"Снова усиливают боевые действия, активно подключили флот. С учетом того, что наша школа, как и многие другие находится на побережье, обстановка очень напрягает. 4 ноября был убит парень, сидевший на побережье, очень близко к школе и офису ООН. Передвижение тут сильно ограничено, нам приходится искать продукты и воду в пешей доступности, естественно в любой момент может прилететь ракета, но мы вынуждены рисковать", - рассказывает Ирина Эль-Султан.

Гуманитарной помощи, говорит казахстанка, не хватает. Чаще это просроченные продукты. Нет и лекарств. Живут люди не только в самом здании школы, но и во дворе. Мест уже не хватает.

"В школе около 10 000 человек, дети, старики, есть люди на инвалидных колясках. Живут не только в классах, но и во дворе школы и на футбольном поле. Из простыней и прочего подсобного материала делают палатки и так живут. Очень дико смотрится, особенно инвалидные коляски и дети в такой обстановке. Тут же рядом с людьми, сделали стойло для осликов. Антисанитария и туалеты, это страшное зрелище, воды нет", - говорит женщина.

Люди, продолжает Ирина Эль-Султан, вынуждены выживать. Опасность на каждом шагу.

"Границы смыты, мы все в одной тюрьме, только тут опаснее, скорее мы больше похожи на заложников, которым бесконечно угрожает смерть, голод, жажда, а мы все надеемся, что нас кто-то спасет", - заключила Ирина.

Семья выехала из Казахстана 4 октября и должна была вернуться обратно 30 октября. Все это время их родственники и друзья пишут обращения к властям страны с просьбой оказать содействие и эвакуировать на родину.

"Мои друзья – семья Эль-Султан, которые являются гражданами Казахстана, с начала войны не могут выбраться из Сектора Газа. Это страшная, нелепая случайность, что их поездка совпала с войной. Мы написали более 200 обращений к нашим властям. Провели пресс-конференцию, но не получили ни одного официального ответа. Сейчас Израиль начал выпускать иностранных граждан из Сектора Газа через Египет. Строго по спискам. Но в списках нет казахстанцев, нет наших друзей. Теперь мы подготовили обращение к правительству Израиля с просьбой позволить гражданам Казахстана покинуть анклав. Наша страна отправила помощь в виде 1 миллиона долларов США народу Палестины, но до сих пор ни слова не сказали о наших гражданах", - отмечает подруга семьи Ольга Аринбасарова.

Она подчеркивает, что ситуация с каждым днем усугубляется и находиться на территории Газы все опаснее. Другая подруга семьи Аксинья Маковецкая также переживает за друзей и ищет возможность, чтобы помочь им скорее вернуться в Алматы.

"Мы все это время пытаемся помочь им покинуть территорию, где проходят боевые действия. У нас пока ничего не получилось. Сейчас они находятся на территории школы ООН. Мы получаем от них информацию, что люди туда прибывают. Места практически нет, еды не хватает, перебои с водой, уже используется соленая вода. Также из-за большого скопления народа, все болеют. Уже одна гражданка Казахстана погибла, мы очень переживаем", - сообщила женщина.

За комментарием мы обратились к официальному представителю МИД Казахстана Айбеку Смадиярову. Он ответил, что ждет информацию от коллег. При этом отказался озвучить обновленные данные о количестве граждан нашей страны, которые все еще находятся в секторе Газа.

16 октября сообщалось о 67 соотечественниках, имеющих на руках документы. У некоторых граждан и членов их семей они отсутствовали.

Некоторые государства уже смогли эвакуировать своих граждан в Египет через контрольно-пропускной пункт Равах. Однако на днях эвакуацию приостановили. Отметим, что в последние дни Израиль усилил удары по сектору Газа.

Фото, видео: Аксинья Маковецкая.