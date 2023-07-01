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265Фото: pixabay.com
Годовалый малыш выпал из окна в Костанае
Происшествие случилось в Костанае 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.
"Ребенок 2022 года рождения по неосторожности выпал из окна квартиры на третьем этаже. Мальчик госпитализирован. Ребенок находится в реанимации. Состояние тяжелое", - сообщили в областном ведомстве.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области предупреждает:
- открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром;
- во время проветривания открывайте форточки, если вы все же открываете окно, то не открывайте его больше чем на 10 сантиметров, для этой цели поставьте ограничители;
- не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых;
- никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире, малыш может проснуться и полезть к открытому окну;
- отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон — это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник;
- не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научиться открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире;
Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного малыша.
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