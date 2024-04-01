Gmail исполняется 20 лет

Почтовому сервису Google Gmail исполнится 20 лет. Сервис был запущен 1 апреля 2004 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

На момент запуска Gmail достаточно сильно отличался от конкурентов по ряду пунктов. К примеру, сервис давал огромным по меркам 20-летней давности объём в 1 ГБ свободного пространства. Во-вторых, давал его бесплатно. Для сравнения, многие конкуренты бесплатно давали пользователям лишь 15 МБ!

Кроме того, Gmail выделялся продвинутой системой поиска. Во времена, когда не было никаких современных мессенджеров, безлимитного мобильного интернета и больших социальных сетей, почта была основой в том числе личного общения, а Gmail вывел процесс на новый уровень.