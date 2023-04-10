Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры

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Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу посетит с официальным визитом Российскую Федерацию. Об этом рассказал представитель МИДа Айбек Смадияров на брифинге ведомства, передаёт BaigeNews.kz.

"11 апреля 2023 года по приглашению российской стороны состоится официальный визит заместителя премьер-министра, министра иностранных дел РК Мурат Нуртлеу в Российскую Федерацию. В рамках визита планируются его встречи и переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым", - сообщил Смадияров.

Он уточнил, что стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие по вопросам региональной и международной повесток дня.