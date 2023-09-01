  • 1 Сентября, 14:18
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Глава ЦИК прокомментировал выборность акимов районов и городов

Сегодня, 13:30
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BaigeNews.kz Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30
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Фото: BaigeNews.kz

Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров рассказал о важных аспектах послания главы государства, важных реформах и предстоящем общенациональном референдуме, передает BaigeNews.kz

 
 
 
 
 
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