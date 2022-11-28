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Глава Службы госохраны и председатели двух Агентств сохранили свои должности - Акорда
Указом главы государства Исабеков Сакен Саинович назначен начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает BaigeNews.kz. Телеграм-канал "БОРТ №1" сообщил о назначениях, сделанных президентом.
Марат Омаров назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
Олжас Бектенов назначен председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).
Жанат Элиманов назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Дархан Жазыкбаев назначен Председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.
Асет Иргалиев назначен Председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
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