Глава Минпромышленности РК высказался о возможности смены инвестора АМТ

Власти предъявляют в адрес АМТ требования по соблюдению требований по промышленной безопасности и экологии. Смена же инвестора - это вопрос добровольного желания акционеров. Об этом заявил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве прокомментировал вопрос журналистов о возможности смены инвестора на АМТ.

"Смена инвестора - это вопрос добровольного желания одного инвестора заменить себя на другого. Кто-то должен уйти добровольно и передать свою долю какому-то другому лицу. Сейчас, в данном случае, если мы говорим о конкретной ситуации касательно конкретного предприятия, то речь идёт о следующем: существует достаточное количество инцидентов, по которым государство ведёт работу, и по мере завершения работы понятно, что для предприятий будут последствия", - сказал министр.

В целом, по его словам, с точки зрения ответственности, Казахстан много чего делает.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей, и компетентные органы их расследуют. Я не могу комментировать то, что было в прошлом, но недавний факт - он ещё на стадии расследования. Понятно, что текущее расследование комментировать я не могу", - отметил глава Минпромшленности.

Существуют, добавил он, и требования по промышленной безопасности и экологии, и эта работа компетентными органами будет обязательно вестись.

"Предлагаю снизить чуть-чуть эмоциональную окраску. Да, это трагедия и мы это понимаем. И чего мы хотим добиться? Мы хотим добиться, чтобы в будущем таких смертей не было, и стремится повысить технологическую безопасность на этом предприятии. Это не вопрос хотения инвестора, это вопрос соблюдения требований законодательства Казахстана", - резюмировал Шарлапаев.

Напомним, 17 августа на шахте "Казахстанская" АМТ произошло возгорание конвейерной ленты, погибли пять человек. А 7 сетября на руднике "АрселорМиттал Темиртау" погиб рабочий.