Новая трагедия: на руднике "АрселорМиттал Темиртау" погиб рабочий
Сегодня, 15:23
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Сегодня, 15:23Сегодня, 15:23
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39-летний проходчик погиб на руднике "Оркен". Железорудное предприятие входит в компанию "АрселорМиттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
Трагедия произошла 6 сентября.
"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что на руднике ТОО "Оркен" произошёл несчастный случай. Погиб проходчик 1984 года рождения. Создана специальная комиссия, случай расследуется. Руководство и коллектив ТОО "Оркен-Атасу" выражают искренние соболезнования. Вся необходимая поддержка семье погибшего будет оказана в соответствии с коллективным договором", - сообщила пресс-служба ТОО "Оркен".
Напомним, 17 августа на шахте "Казахстанская" АМТ произошло возгорание конвейерной ленты, погибли пять человек.
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