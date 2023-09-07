  • 7 Сентября, 18:39
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Новая трагедия: на руднике "АрселорМиттал Темиртау" погиб рабочий

Сегодня, 15:23
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pxhere.com Сегодня, 15:23
Сегодня, 15:23
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Фото: pxhere.com

39-летний проходчик погиб на руднике "Оркен". Железорудное предприятие входит в компанию "АрселорМиттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz

Трагедия произошла 6 сентября. 

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что на руднике ТОО "Оркен" произошёл несчастный случай. Погиб проходчик 1984 года рождения. Создана специальная комиссия, случай расследуется. Руководство и коллектив ТОО "Оркен-Атасу" выражают искренние соболезнования. Вся необходимая поддержка семье погибшего будет оказана в соответствии с коллективным договором", - сообщила пресс-служба ТОО "Оркен".

Напомним, 17 августа на шахте "Казахстанская" АМТ произошло возгорание конвейерной ленты, погибли пять человек. 

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