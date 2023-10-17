Глава контрразведки Израиля признал ответственность за провал работы службы

Директор Службы общей безопасности Израиля (Шабак) признал личную ответственность за то, что контрразведка не смогла предотвратить атаку ХАМАС 7 октября. Об этом передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание Ynet.

В письме к сотрудникам организации и их семьям Ронен Бар написал, что "будет время для разбора полетов – сейчас мы побеждаем". "Мы находимся не в раунде, а в войне, которая заканчивается решительным решением и изменением ситуации, без предела или ограничения по времени", - отметил он. - "Ответственность лежит на мне, мы не смогли сделать достаточное предупреждение".

7 октября отряды ХАМАС совершили на южные районы Израиля, во время которого совершали убийства мирных жителей и захватили десятки заложников.

В ответ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал случившееся объявлением войны и пообещал уничтожить ХАМАС, контролирующий сектор Газа. В течение последней недели израильтяне бомбили города сектора Газа. В Тель-Авиве заявляли о намерении начать наземную операцию, однако пока она не стартовала.

По информации ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля), боевики удерживают в заложниках по меньшей мере 199 израильтян.



