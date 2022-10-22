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akorda.kz Сегодня, 11:30
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Фото: akorda.kz

Глава государства рассказал, зачем Казахстан возродил День Республики

Касым-Жомарт Токаев рассказал, зачем в Казахстане возродили День Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент напомнил, что предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника на состоявшемся в Улытау Национальном курултае. 

"Инициативу отмечать его как главный праздник Казахстана получила всенародную поддержку, были внесены поправки в соответствующий закон. С этого года День Республики стал государственным праздником. Теперь мы вместе будем по-новому отмечать этот праздник.

Возрождение Дня Республики – это очень важный исторический шаг, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность. Этот памятный день станет праздником, который продемонстрирует взаимопонимание наших граждан, стремление всего нашего народа к свободной жизни и самостоятельности. Как известно, слово "республика" в переводе с латинского языка означает "общее дело". Иными словами, Республика созидается благодаря общими усилиями ответственных за свои дела граждан. А граждане – это опора государства. Без граждан не будет и государства", - сказал президент. 

По мнению Токаева, День Республики, как главный национальный праздник, должен стать всенародным. 

"День Республики, как главный национальный праздник, должен стать поистине всенародным. Я вижу, с каким воодушевлением граждане восприняли идею Дня Республики. Во всех регионах состоятся торжественные концерты, научные конференции, творческие конкурсы, спортивные состязания, будут организованы патриотические, волонтерские и благотворительные акции. Мы должны наполнить этот праздник глубоким идеологическим содержанием и практической значимостью. Нам нужны общенациональные инициативы, которые бы максимально отражали дух и смысл Дня Республики", - сказал Глава государства.

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#Президент Казахстана #Акорда #День Республики
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:30
125
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