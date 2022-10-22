Глава государства рассказал, зачем Казахстан возродил День Республики

Касым-Жомарт Токаев рассказал, зачем в Казахстане возродили День Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент напомнил, что предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника на состоявшемся в Улытау Национальном курултае.

"Инициативу отмечать его как главный праздник Казахстана получила всенародную поддержку, были внесены поправки в соответствующий закон. С этого года День Республики стал государственным праздником. Теперь мы вместе будем по-новому отмечать этот праздник.

Возрождение Дня Республики – это очень важный исторический шаг, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность. Этот памятный день станет праздником, который продемонстрирует взаимопонимание наших граждан, стремление всего нашего народа к свободной жизни и самостоятельности. Как известно, слово "республика" в переводе с латинского языка означает "общее дело". Иными словами, Республика созидается благодаря общими усилиями ответственных за свои дела граждан. А граждане – это опора государства. Без граждан не будет и государства", - сказал президент.