Глава государства работает в режиме нон-стоп, без отдыха — Айбек Дадебаев

Глава администрации президента РК Айбек Дадебаев дал интервью телеканалу Jibek Joly, в котором рассказал о помощи пострадавшим от паводков, предотвращении стихийных бедствий, возвращении активов из-за границы, развитии государственного языка и кадровых вопросах, передаёт BaigeNews.kz.

- В последнее время в стране произошла череда важных, а также чрезвычайных событий. Ваше назначение три месяца назад на такой ответственный пост совпало с этими событиями. Поэтому предлагаю начать разговор с актуальной проблемы – борьбы с последствиями паводков. Глава государства обещал, что "никто не останется без внимания и заботы государства". Расскажите, что сделано.

- Вопрос ликвидации последствий паводков находится на личном контроле президента. Глава государства провел 4 заседания оперативного штаба, сам выезжает в пострадавшие регионы и держит вопрос оказания реальной помощи жителям подтопленных районов.

Специально созданным региональным комиссиям поступило 24 835 заявлений от жителей пострадавших регионов.

На сегодня 18 642 семьи получили единовременные выплаты на сумму более 7 миллиардов тенге. Сумма уже проведенных выплат за потери скота составляет свыше 919 млн тенге. Проведена экспертиза 9 403 подтопленных жилых домов, завершена работа по оценке 6 828 объектов. На сегодня выделено свыше 710 млн тенге на ремонтные работы и восстановление жилья.

В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областях 95 семьям взамен разрушенного жилья предоставлены дома и квартиры.

Возмещение ущерба продолжается и находится под строгим контролем администрации президента и правительства. По поручению главы государства всем пострадавшим гражданам оказывается всесторонняя помощь и поддержка.

В рамках борьбы с последствиями паводков президент поставил перед правительством и акиматами 74 конкретные задачи, и наша обязанность – проконтролировать качественное выполнение каждой из них.

- Чему нас научила эта беда?

- Если говорить о том, какие уроки мы извлекли из этой катастрофы, то сразу можно указать на несколько моментов. Сейчас очень важно наряду с ликвидацией последствий паводков позаботиться о предотвращении подобных катастроф в будущем.

Во-первых, это самое крупное стихийное бедствие за последние 80 лет. Фактически на протяжении 30 лет мы, мягко говоря, пренебрегали научной экспертизой и прогнозированием, в том числе системой прогнозирования и предотвращения катастроф. Ирригационная инфраструктура устарела. В связи с этим глава государства принял решение о строительстве 20 новых водохранилищ в 11 регионах страны, а в 15 – провести капитальный ремонт. Нам необходимо максимально использовать потенциал науки в прогнозировании и предупреждении всех видов катастроф.

Во-вторых, с учетом того, что из-за изменения климата в разных уголках планеты участились природные катаклизмы, мы должны быть готовы к любому неожиданному стихийному бедствию. В этой связи очень важно, что в структуре МЧС создается специальное ведомство, которое будет заниматься вопросами предупреждения природных и техногенных катастроф.

В-третьих, как отметил президент, это реформирование водного хозяйства, то есть учет последствий паводков, устранение выявленных недостатков, принятие необходимых решений, чтобы не допустить повторения катастрофы. В настоящее время готовится проект Водного кодекса, регулирующего вопросы наводнений и засух. Кроме того, разрабатываются законодательные изменения, связанные с чрезвычайными ситуациями.

В-четвертых, усовершенствовать механизмы оказания помощи пострадавшим гражданам и контролировать этот процесс.

В-пятых, и это, можно сказать, самое главное – мы смогли еще раз показать, что мы можем противостоять любым трудностям как одна страна и один народ, что мы – едины. Перед лицом катастрофы такого масштаба жители всех регионов объединились, как члены одной семьи. В стране сформировалась культура благотворительности и взаимовыручки. На помощь затопленным районам приехали более 50 тысяч волонтеров со всей страны. С их помощью простые граждане собрали около 10 тысяч тонн гуманитарной помощи.

- Людей волнует, как распределяются огромные суммы денег, выделенные на ликвидацию последствий паводков. Ранее распространилась информация о выделенном на эти цели миллиарде тенге, который был украден. Насколько правдива эта информация? И разве президент не поручил сделать весь процесс распределения средств прозрачным для народа? Как выполняется это поручение?

- Ваш вопрос уместен. Очень важно не допустить фальсификации и предоставить общественности правдивую информацию. Что касается информации, распространенной Агентством финансового мониторинга, то, похоже, некоторые граждане неправильно поняли. Миллиард тенге, выделенный ранее, то есть еще до паводков, на гидротехнические объекты, расхищен. Средства выделялись в предыдущие годы на обеспечение ремонта гидротехнических сооружений и строительство плотин. То есть это не средства, выделенные в этом году на борьбу с последствиями паводков.

Чтобы не будоражить общественность неправдивыми сведениями, очень важно во время чрезвычайной ситуации тщательно проверять любую информацию и излагать на понятном гражданам языке.

Для удобства граждан нами открыт специальный сайт qoldau.gov.kz. На этом сайте имеется функция приема заявлений от граждан на получение различных выплат, включая реконструкцию, ремонт и строительство поврежденного жилья.

На сайте будет создана специальная страница для отслеживания выделенных средств. Пострадавшие жители смогут войти в систему, введя свои ФИО и ИИН, и получить информацию о видах помощи, на которые они имеет право. Эта функция будет запущена в ближайшее время. Таким образом, каждый пострадавший от паводков гражданин может контролировать процесс оказания помощи.

- Люди, которые смотрят новости в эти дни, видят, что наш президент работает в режиме нон-стоп, без дня отдыха. Следующий вопрос, интересующий всех граждан, касается возврата незаконных активов. Действительно ли эти средства будут потрачены на благо народа. Используются ли эти средства по целевому назначению?

- Конечно, все граждане имеют право знать. Основная цель возврата этих средств – вовлечение их в экономический оборот государства, восстановление социальной справедливости.

По поручению президента часть возвращенных средств была направлена на строительство 62 школ на 76 тысяч ученических мест. Более половины из них сданы в эксплуатацию, до конца года завершится строительство еще 25 школ. В следующем году будет построено еще 20 школ.

Еще один пример. 180 миллиардов тенге из возвращенных средств направлены на предоставление аграриям сельхозтехники в лизинг, обновление автобусных парков в регионах, финансирование проектов в обрабатывающей промышленности и льготного автокредитования для граждан.

На одном из возвращенных в государственную собственность земельных участков в Алматы планируется построить детский сад на 240 мест.

Возвращенные государству народные богатства используются на нужды страны, все механизмы прописаны в законе "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Следует отметить, что это беспрецедентная для страны практика. Она поддерживается авторитетными международными организациями и странами-партнерами.

Хочу подчеркнуть еще один момент: возврат незаконных активов будет продолжаться. Механизмы возврата народного капитала будут и дальше совершенствоваться.

- Президент всегда отмечает, что поддерживает государственный язык, но он также сказал, что можно "как удобно, надо так и говорить", подразумевая, что пусть каждый говорит на том языке, на котором ему комфортно. Какова позиция президента в отношении языка в действительности? И, в целом, какова языковая политика государства?

- Позиция нашего президента относительно государственного языка четко известна. Касым-Жомарт Кемелевич считает, что наш государственный язык нуждается в искренней заботе и поддержке не на словах, а на деле. Он настроен на пресечение каких-либо спекуляций и провокаций в этой сфере.

Как говорил поэт Кадыр Мырза-Али, мы должны уважать родной язык, но стремиться изучать все остальные языки. Преимущество нашего народа в том, что казахи могут говорить не только на казахском, но и на русском, английском и, при необходимости, других языках. Ведь недаром наш предок, великий ученый Аль-Фараби знал 70 языков, на Востоке его называли "Вторым учителем" после Аристотеля.

Кроме того, в нашей стране не допускается дискриминация, притеснение или какое-либо давление на кого-либо по признаку языка, на котором он говорит. Это – норма, прописанная в основном законе нашей страны – Конституции. Если мы действительно хотим стать развитой страной, мы должны строго соблюдать нормы Конституции, принятой на всенародном референдуме.

Есть вполне официальные данные, согласно которым, количество граждан в стране, владеющих государственным языком, составляет более 81%. Говорят, чем больше языков ты знаешь, тем больше дверей открывается в мир. Президент с удовлетворением отметил, что сегодня молодежь говорит на нескольких языках, и что он возлагает на них большие надежды. То есть, речь идет именно о знании и уважении государственного языка, но знание других языков также приветствуется.

- Тем более, мы – многонациональная страна.

- Да, в стране проживает множество этносов. Вы хорошо знаете исторические события, которые стали предпосылками для этого.

Безусловно, есть силы, желающие обострить и политизировать языковой вопрос в Казахстане, кто занимается откровенными провокациями, создавая угрозу нашей стабильности. Как бы там ни было, языковой вопрос очень деликатный и требует весьма ответственного подхода.

В целом, в нашей стране государственному языку и расширению сферы его использования придается особое значение. Повторюсь, проводится очень тонкая политика. Ее формула – страна с полиязычным обществом, но единственным государственным языком! Важнейшей составляющей этой политики является языковая толерантность. В настоящее время сфера применения языка должна расширяться не за счет конфликтов и противоречий, а за счет взаимопонимания и терпения. Недаром народная поговорка гласит, что "доброе слово человеку, что дождь в засуху". Это вопрос будущего нашей страны, поэтому очень важно подойти к нему с мудростью и толерантностью нашего народа. Так завещали и предыдущие поколения.

Если говорить еще конкретней, языковая толерантность является одним из базовых условий национальной безопасности. Чрезмерный упор на формальный аспект вопроса, и вытекающие отсюда требования, что "все должно быть сделано непременно сейчас", могут иметь нежелательные последствия для страны.

Как сказал глава государства, казахский язык со временем станет языком межэтнического общения, и этот день не за горами. Число людей, свободно говорящих на казахском языке, становится с каждым днем все больше. Недавно в ходе сессии Ассамблеи был отмечен ряд представителей других этносов, которые не только в совершенстве владеют государственным языком, но и вносят большой вклад в его популяризации и расширении сферы его использования.

- Да, нам это хорошо известно. К примеру, наш бывший коллега, депутат Максим Рожин постоянно выступает на сессиях Ассамблеи.

- Да, Максим Рожин, Наталья Дементьева, Анна Демченко, Геннадий Шиповских, которые вносят свой вклад в развитие казахского языка. Жизненный путь и сегодняшние достижения этих граждан ярко свидетельствуют о том, что знать государственный язык и, вообще, быть полиглотом – это престижно и выгодно.

В любом вопросе, как в языковом, так и другом, мы все должны подчиняться закону и порядку. Нормы, утвержденные Конституцией и законами, должны соблюдаться. При этом государственные органы, центры обслуживания населения или другие учреждения должны оказывать гражданам качественные услуги на том языке, на котором они обратились.

Мы, граждане Казахстана, не должны поддаваться на провокации касательно темы языков. В наше время знание нескольких языков – это не только показатель образованности, но и определенное преимущество для граждан.

Мы по новейшей истории знаем, что языковой вопрос становится одним из триггеров межгосударственных конфликтов. Поэтому необходимо быть ответственными и не заниматься провокациями, которые потенциально могут навредить. А провокаторы будут привлечены к ответственности по закону.

- В одном из своих выступлений президент сказал: "Мы уйдем на пенсию, Казахстан останется для молодежи". Понятно, что Казахстан, как принято говорить, – это наше драгоценное наследие, которое мы оставим для следующих поколений. Его будущее зависит от профессионализма национальных кадров. В этом ключе, существует ли сегодня дефицит квалифицированных кадров в государственном аппарате? Если да, то каково решение этой проблемы?

- При всем желании, нельзя взрастить качественный государственный аппарат в одночасье. В этом направлении нужно работать системно и долго.

Президентский молодежный резерв существует уже пять лет. За это время 289 резервистов были трудоустроены на различные должности, 3 – в корпус "А", 36 – на политические должности. Кроме того, молодые резервисты также были избраны депутатами Мажилиса Парламента.

По аналогии, с этого года создаются Региональные кадровые резервы.

Также мы начали без конкурса принимать на государственную службу выпускников, с отличием окончивших отечественные вузы. В прошлом году 120 лучших выпускников были трудоустроены на государственную службу.

В целом, если на обучение одного специалиста уходит не менее 5 лет, то на подготовку профессионального государственного служащего уходит в два и более раз времени.

Мы сейчас работаем над повышением уровня активного участия образованных и квалифицированных граждан в государственных делах, совершенствованием требований к государственным служащим в соответствии с заявленной Президентом концепцией "Адал азамат".

Есть и конкретные нововведения в этой связи. Так, касательно Администрации Президента, могу отметить, что на основании поручений Президента мы начали автоматизацию процесса отбора талантливых кадров. То есть, речь идет о реализации принципа меритократии современными методами. Изучается и внедряется лучший мировой опыт в подборе, назначении, обучении, повышении квалификации работников.

Кроме того, совершенствуется механизм назначения политических государственных служащих. Согласно существующей процедуре, государственные органы ранее предлагали в Администрацию Президента только одного кандидата для назначения на политическую должность. Такой подход, в свою очередь, не позволял выявить лучшего кандидата, то есть, принять правильное решение. Выбор ограничивался выдвинутым кандидатом.

Теперь же процесс согласования назначений на политические должности осуществляется на основе рейтинга, учитывающего личные и профессиональные компетенции кандидатов. При этом следует отметить, что в дальнейшем этот рейтинг не ограничится очерченной категорией кандидатов. В будущем подход будет полностью автоматизирован, то есть влияние человеческого фактора значительно снизится. Цель состоит в том, чтобы привлечь на политические должности образованных, квалифицированных, преданных делу и законопослушных граждан, независимо от их этнического происхождения, пола или социального статуса.

- У нас часто меняются члены правительства и акимы. Что является причиной этого? Или это результат борьбы с коррупцией? Или чиновники освобождают свои места, когда не справляются? Связана ли это с особым подходом президента к подготовке национальных кадров?

- Здесь стоит отметить, что быть государственным служащим, занимать политическую должность, – это огромная ответственность и большое доверие. Поэтому следует подчеркнуть, что кадровые изменения на государственном уровне – это не однодневное решение. Деловые способности, знания и опыт кандидатов в соответствующей области учитываются при каждом назначении.

Кадровый отбор президент проводит не на основе персонального отношения к личности, а с учетом наличия конкретных ответов на вопросы: обладает ли данный кандидат достаточной профессиональной квалификацией, опытом, образованием и готов ли верно служить стране. Если вы заметили, на политической службе нет фиксированного срока пребывания в должности или каких-либо гарантий. Туда в результате жестких требований отбираются квалифицированные люди, преданные своему делу.

Как отметил глава государства, превращение Казахстана в передовую страну – это не просто лозунг, а конкретная цель. И, конечно же, здесь высока роль кадров.

Вы знаете, что перед правительством стоит важная и непростая задача об удвоении объема национальной экономики к 2029 году. Я хочу сказать, что политические служащие назначаются для выполнения таких масштабных задач.

Наш президент в курсе всех проблем, происходящих в нашей стране. При принятии определенного кадрового решения, конечно, в первую очередь учитывается качество реализации стратегических задач в этой сфере. Государственные служащие являются наемными менеджерами. После достижения целей, его профессиональная квалификация может быть востребована ​​в другой сфере.

Во-вторых, мы живем в эпоху стремительного, бурного развития, где изменения происходят везде и каждый день. Это требует от государственных служащих гибкости, чуткости к изменениям и высокой конкурентоспособности. Следовательно, после достижения определенных результатов в конкретной области для следующего этапа может потребоваться другой человек, то есть обладатель иных навыков и компетенций. Поэтому кадровые решения соответствуют велению времени, то есть требованиям того комплекса задач, которые стоят непосредственно перед государством на конкретный момент времени.

Что касается вопроса борьбы с коррупцией, о котором вы упомянули, он является актуальным в любое время и в любой стране. Государство, общество, все мы, от мала до велика, должны бороться с этим вместе.

Судя по мировому опыту, борьба с коррупцией – это такой процесс, который никогда не прекращается. Поэтому наряду с неотвратимостью наказания, беспощадной во всех смыслах этой борьбы, очень важна цифровизация всех процессов, чтобы максимально исключить какие-либо возможности для совершения такого преступления.

Главное, чтобы административные и политические служащие всеми фибрами души старались избежать этой напасти, а если кто поддастся соблазну, то закон одинаково суров для всех. Независимо от занимаемой должности, любой гражданин будет отвечать за такие действия по закону.