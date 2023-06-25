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  • Глава государства контролирует ситуацию в стране из-за обострения обстановки в России
Акорда Сегодня, 01:00
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Сегодня, 01:00
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Фото: Акорда

Глава государства контролирует ситуацию в стране из-за обострения обстановки в России

Пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай заявил, что Президент Касым-Жомарт Токаев 24 июня в течение всего дня находился на оперативной связи со всеми руководителями заинтересованных ведомств,контролируя ситуацию в стране в связи с обострением военно-политической обстановки в России, передаёт BaigeNews.kz.
 
"Утром 25 июня на внеочередном заседании Совета Безопасности Глава государства заслушает отчеты этих ведомств о проделанной работе по исполнению его поручений и одобрит план оперативных действий, направленных на обеспечение стабильного экономического развития Казахстана, защиту безопасности и благополучия его граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кремле заявили о военном мятеже ЧВК "Вагнер". Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело. 

Ранее Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

25 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета Безопасности.

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Сегодня, 01:00
136
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