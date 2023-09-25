Глава Apple вручил казахстанцу новый iPhone 15

Генеральный директор Apple Тим Кук вручил казахстанцу Акану Асылбекулы новый iPhone 15 в одном из фирменных магазинов компании в Нью-Йорке, передаёт BaigeNews.kz.

"Это исторический день для меня. Я встретился с руководителем Apple и он вручил мне новый iPhone 15 со своим автографом", — сообщил Акан Асылбекулы на своей странице в Instagram.

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Корпорация Apple представила линейку iPhone 15, титановый iPhone 15 Pro, а также новые Apple Watch. В одном из торговых центров Дубая произошла массовая драка в очереди за новым iPhone.