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Глава Apple вручил казахстанцу новый iPhone 15

Сегодня, 05:23
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instagram.com/akan_assylbekuly Сегодня, 05:23
Сегодня, 05:23
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Фото: instagram.com/akan_assylbekuly

Генеральный директор Apple Тим Кук вручил казахстанцу Акану Асылбекулы новый iPhone 15 в одном из фирменных магазинов компании в Нью-Йорке, передаёт BaigeNews.kz.

"Это исторический день для меня. Я встретился с руководителем Apple и он вручил мне новый iPhone 15 со своим автографом", — сообщил Акан Асылбекулы на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от AKAN ASSYLBEKULY (@akan_assylbekuly)

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