Apple презентовала iPhone 15

Корпорация Apple представила линейку iPhone 15, титановый iPhone 15 Pro, а также новые Apple Watch, передаёт BaigeNews.kz.

Прямая трансляция прошла на сайте компании. Экраны iPhone 15 и iPhone 15 Plus остались прежнего размера — 6,1 и 6,7 дюйма. Разрешение основной камеры — 48 мегапикселей. Новая модель перешла на разъем USB Type-C.

Корпус гаджета на 75% состоит из переработанного алюминия. Задняя поверхность корпуса матовая.

Помимо технических характеристик, особое внимание уделено безопасности, заявили в компании. Владельцам гаджета будет доступна новая служба помощи на дороге в случае экстренных ситуаций.

"Новаяслужба может помочь в таких ситуациях, когда речь идёт о спущенном колесе или разряженном аккумуляторе, даже если вы находитесь вне Сети. В iPhone также есть функция экстренного вызова SOS через спутник и функция обнаружения столкновений", — указывается в тексте презентации.

Цены на новый IPhone стартуют с 799 долларов, а на IPhone Max от 899 долларов.