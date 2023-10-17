Гибель альпинистов в Астане прокомментировала глава Минтруда

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на брифинге в правительстве высказалась о гибели промышленных альпинистов в Астане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Те люди, с которыми случился этот несчастный случай, там был индивидуальный предприниматель "Шишков". Индивидуальный предприниматель должен был обеспечить технику безопасности, обучение альпинистов для того, чтобы они полностью выполняли работы в соответствие с требованием этой техники безопасности", - сказала Светлана Жакупова.

По её словам, на сегодняшний день назначены соответствующие экспертизы, комиссия создана.

"По результатам будет принято решение. Поэтому говорить о том, что сегодня будут изменены сразу же требования и правила условий труда, говорить еще рано", - указала она.

Глава ведомства также прокомментировала вопрос о повышении заработной платы промышленным альпинистам.

"По заработной плате – это взаимоотношения работодателя и самих альпинистов. Сегодня государство не регулирует заработную плату и рыночные отношения", - указала министр.

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в свою очередь добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"В рамках уголовного дела мы проведём проверку и определим вину каждого, естественно, всех фигурантов допросим, опросим, примем решение и найдем виновных. Сейчас пока дело возбуждено и более подробно ничего не могу сказать. Я не имею право комментировать конкретное уголовное дело", - заявил он.

Ранее сообщалось, четыре промышленных альпиниста упали с высотки строящегося дома в Астане. Один из них погиб на месте происшествия.

Позже в больнице скончались еще двое. Состояние четвертого врачи оценивать как крайне тяжелое.