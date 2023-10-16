Скончался ещё один альпинист, упавший с высотки в Астане

В результате падения с высоты альпинистов на одной из строительных площадок в Астане, умер третий пострадавший, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городское управление здравоохранения.

"Пациент находился в критическом состоянии. Несмотря на весь проводимый комплекс лечения медперсоналом больницы, к сожалению, пациента спасти не удалось. В реанимации этой же больницы находится еще один пострадавший-альпинист. Его состояние оценивается также как крайне тяжелое", - сообщили в управлении.

Ранее Управлением контроля и качества городской среды города Астаны была создана комиссия по расследованию данного несчастного случая. По итогам будут установлены причины и ответственные лица, допустившие несчастный случай. По результатам расследования, материалы будут переданы в Департамент полиции для принятия процессуального решения.

Вместе с тем, все строительно-монтажные работы на указанном объекте приостановлены.

Ранее сообщалось, четыре строителя упали с высотки строящегося дома в Астане. Один рабочий погиб. Позже скончался второй упавший с высотки альпинист.