Рабочий насмерть разбился, упав с высотки в Астане

Четыре строителя упали с высотки строящегося дома в Астане. Один рабочий погиб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города Астаны.

"До приезда бригады скорой медицинской помощи один рабочий скончался на месте, остальные трое госпитализированы. Проводится расследование", - говорится в сообщении.

По факту падения рабочих на строительном объекте, Департаментом полиции города Астаны начато досудебное расследование по статье 277 ч.3 УК РК за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.