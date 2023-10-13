  • 13 Октября, 10:39
  • BAIGENEWS

Рабочий насмерть разбился, упав с высотки в Астане

Сегодня, 10:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ru.freepik.com Сегодня, 10:12
Сегодня, 10:12
148
Фото: ru.freepik.com

Четыре строителя упали с высотки строящегося дома в Астане. Один рабочий погиб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города Астаны.

"До приезда бригады скорой медицинской помощи один рабочий скончался на месте, остальные трое госпитализированы. Проводится расследование", - говорится в сообщении.

По факту падения рабочих на строительном объекте, Департаментом полиции города Астаны начато досудебное расследование по статье 277 ч.3 УК РК за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.

Самое читаемое

Наверх