Рабочий насмерть разбился, упав с высотки в Астане
Сегодня, 10:12
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Сегодня, 10:12Сегодня, 10:12
148Фото: ru.freepik.com
Четыре строителя упали с высотки строящегося дома в Астане. Один рабочий погиб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города Астаны.
"До приезда бригады скорой медицинской помощи один рабочий скончался на месте, остальные трое госпитализированы. Проводится расследование", - говорится в сообщении.
По факту падения рабочих на строительном объекте, Департаментом полиции города Астаны начато досудебное расследование по статье 277 ч.3 УК РК за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.
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