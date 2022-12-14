Генпрокуратура проверяет деятельность "АрселорМиттал Темиртау" - МИИР

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На заседании правительства 14 декабря министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил о проведении проверки деятельности "АрселорМиттал Темиртау" Генеральной прокуратурой, передаёт BaigeNews.kz.

"Контрактные обязательства по АМТ пересмотрены. При этом, в настоящее время под руководством Генеральной прокуратуры проводится комплексная проверка по деятельности АМТ. О результатах будет доложено дополнительно", – сказал министр.

Напомним, 8 декабря глава МИИР Каирбек Ускенбаев сообщил, что правительство поставило вопрос о продолжении работы компании в Казахстане.

Из-за проблем с обеспечением безопасности труда сотрудников компании, с 2006 года на шахтах АМТ погибли более 100 человек.