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gov.kz Сегодня, 11:26
166
Сегодня, 11:26
166
Фото: gov.kz

Генпрокуратура проверяет деятельность "АрселорМиттал Темиртау" - МИИР

На заседании правительства 14 декабря министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил о проведении проверки деятельности "АрселорМиттал Темиртау" Генеральной прокуратурой, передаёт BaigeNews.kz.

"Контрактные обязательства по АМТ пересмотрены. При этом, в настоящее время под руководством Генеральной прокуратуры проводится комплексная проверка по деятельности АМТ. О результатах будет доложено дополнительно", – сказал министр.

Напомним, 8 декабря глава МИИР Каирбек Ускенбаев сообщил, что правительство поставило вопрос о продолжении работы компании в Казахстане.

Из-за проблем с обеспечением безопасности труда сотрудников компании, с 2006 года на шахтах АМТ погибли более 100 человек. 

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#АрселорМиттал Темиртау #Генеральная прокуратура #МИИР
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 11:26
166
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