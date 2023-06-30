Геннадий Головкин начал переговоры по бою в Казахстане

Фото: Instagram / gggboxing

Бывший чемпион мира в среднем весе, 41-летний казахстанский боксёр Геннадий Головкин начал переговоры по бою с 34-летним британцем Джоном Райдером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Об этом сообщил журналист GiveMeSport Чарли Симс, проведший беседу с Райдером. Отмечается, что Головкин предложил провести поединок в Казахстане.

Сообщалось, что Геннадий Головкин официально отказался от титула чемпиона мира в среднем весе по версии IBO, который до сегодняшнего дня оставался единственным поясом у GGG,