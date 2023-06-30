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Сегодня, 06:45
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138Фото: Instagram / gggboxing
Геннадий Головкин начал переговоры по бою в Казахстане
Бывший чемпион мира в среднем весе, 41-летний казахстанский боксёр Геннадий Головкин начал переговоры по бою с 34-летним британцем Джоном Райдером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Об этом сообщил журналист GiveMeSport Чарли Симс, проведший беседу с Райдером. Отмечается, что Головкин предложил провести поединок в Казахстане.
Сообщалось, что Геннадий Головкин официально отказался от титула чемпиона мира в среднем весе по версии IBO, который до сегодняшнего дня оставался единственным поясом у GGG,
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