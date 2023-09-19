  • 19 Сентября, 23:14
  • BAIGENEWS

Геннадий Головкин довёл до слёз девочку в Алматы

Сегодня, 22:04
АВТОР
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instagram.com/gggboxing Сегодня, 22:04
Сегодня, 22:04
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Фото: instagram.com/gggboxing

Прославленный казахстанский боксер Геннадий Головкин наведался в одну из алматинских школ. Видео о том, как его встречали дети, спортсмен разместил в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

"Всегда рад встрече с будущими чемпионами. Спасибо Кенесу Хамитовичу (Ракишеву - Прим. ред.) и Асель Имангалиевне за приглашение в школу имени Шокана Уалиханова и добрые инициативы для детей. Пусть будет больше таких проектов!" - подписал ролик GGG.

 
 
 
 
 
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Публикация от Gennadiy Golovkin | GGG (@gggboxing)

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