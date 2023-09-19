Геннадий Головкин довёл до слёз девочку в Алматы

Прославленный казахстанский боксер Геннадий Головкин наведался в одну из алматинских школ. Видео о том, как его встречали дети, спортсмен разместил в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

"Всегда рад встрече с будущими чемпионами. Спасибо Кенесу Хамитовичу (Ракишеву - Прим. ред.) и Асель Имангалиевне за приглашение в школу имени Шокана Уалиханова и добрые инициативы для детей. Пусть будет больше таких проектов!" - подписал ролик GGG.