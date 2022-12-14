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Где появятся ледовые горки и катки в Астане
В Астане определены локации для размещения ледовых горок, катков, лыжных трасс, новогодних фотозон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.
В районе Алматы площадки для зимнего досуга организуют на площади у монумента Казак елі, в Триатлон парке, Президентском парке (также будут организованы лыжные трассы), на Набережной реки Акбулак.
Дополнительно в целях максимального охвата населения района предусмотрено обустройство площадок в четырёх жилых массивах: Железнодорожный, Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар, а также четырёх хоккейных кортов на территории трёх школ и в жилом массиве Железнодорожный.
Кроме того, ледовые горки будут и в микрорайоне Отау, Сарайшык, а также на территории железнодорожного вокзала "Нурлы жол".
На территории района Байконыр в текущем году планируется обустройство пяти ледовых городков, где предусмотрена установка новогодних ёлок, катков, горок и малых архитектурных форм.
Они будут расположены в следующих локациях:
- дворец "Жастар";
- парк имени Ататюрка;
- сквер "Писателей" (проспект Абая);
- ЖМ "Өндіріс" (пересечение улиц Акбидай и Кеменгерулы);
- ЖМ "Кирпичный" (пересечение улиц Чехоева и Жолымбетской);
- ЖМ "Казгородок" (двор ул. Досмухамедулы 4,6,8,10,12).
В районе Сарыарка также планируется благоустроить ледовые катки и горки на городской площади, набережной реки Есиль, пересечении улиц Герцена и Окжетпес, парке "Коктал". Также фотозоны и МАФы будут установлены на территории Demalys promenade.
В районе Есиль для придания новогодней атмосферы на сегодняшний день определено несколько основных мест притяжения:
- территория EXPO;
- центральный парк со стороны проспекта Туран;
- район ТРЦ "Керуен" и ТРЦ "Хан Шатыр";
- Ботанический сад.
Кроме того, прокатиться на ледовых горках и катках жители смогут по следующим локациям:
• СК "Алау" - ледовая горка, каток;
• автоцентр My car - детская ледовая горка высотой три метра;
• ТРЦ "Азия парк" и ЦСО "Ailand".
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