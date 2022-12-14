Где появятся ледовые горки и катки в Астане

Фото: акимат Астаны

В Астане определены локации для размещения ледовых горок, катков, лыжных трасс, новогодних фотозон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

В районе Алматы площадки для зимнего досуга организуют на площади у монумента Казак елі, в Триатлон парке, Президентском парке (также будут организованы лыжные трассы), на Набережной реки Акбулак.

Дополнительно в целях максимального охвата населения района предусмотрено обустройство площадок в четырёх жилых массивах: Железнодорожный, Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар, а также четырёх хоккейных кортов на территории трёх школ и в жилом массиве Железнодорожный.

Кроме того, ледовые горки будут и в микрорайоне Отау, Сарайшык, а также на территории железнодорожного вокзала "Нурлы жол".

На территории района Байконыр в текущем году планируется обустройство пяти ледовых городков, где предусмотрена установка новогодних ёлок, катков, горок и малых архитектурных форм.

Они будут расположены в следующих локациях:

- дворец "Жастар";

- парк имени Ататюрка;

- сквер "Писателей" (проспект Абая);

- ЖМ "Өндіріс" (пересечение улиц Акбидай и Кеменгерулы);

- ЖМ "Кирпичный" (пересечение улиц Чехоева и Жолымбетской);

- ЖМ "Казгородок" (двор ул. Досмухамедулы 4,6,8,10,12).

В районе Сарыарка также планируется благоустроить ледовые катки и горки на городской площади, набережной реки Есиль, пересечении улиц Герцена и Окжетпес, парке "Коктал". Также фотозоны и МАФы будут установлены на территории Demalys promenade.

В районе Есиль для придания новогодней атмосферы на сегодняшний день определено несколько основных мест притяжения:

- территория EXPO;

- центральный парк со стороны проспекта Туран;

- район ТРЦ "Керуен" и ТРЦ "Хан Шатыр";

- Ботанический сад.

Кроме того, прокатиться на ледовых горках и катках жители смогут по следующим локациям:

• СК "Алау" - ледовая горка, каток;

• автоцентр My car - детская ледовая горка высотой три метра;

• ТРЦ "Азия парк" и ЦСО "Ailand".