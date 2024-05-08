Где посмотреть трансляцию выступления Президента РК на расширенном заседании ВЕЭС
Вчера, 20:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 20:00Вчера, 20:00
283Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев выступит на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, передаёт BaigeNews.kz.
Телеканал 24KZ начнет трансляцию саммита в прямом эфире в 20:10, сообщили в пресс-службе Акорды.
Напомним, ранее главы государств обсудили основные задачи и ключевые направления дальнейшего взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Также состоялся обмен мнениями по отдельным практическим аспектам деятельности ЕАЭС.
Самое читаемое