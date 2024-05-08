  • 9 Мая, 06:47
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Где посмотреть трансляцию выступления Президента РК на расширенном заседании ВЕЭС

Вчера, 20:00
АВТОР
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Акорда Вчера, 20:00
Вчера, 20:00
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Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев выступит на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета,  передаёт BaigeNews.kz.

Телеканал 24KZ начнет трансляцию саммита  в прямом эфире в 20:10, сообщили в пресс-службе Акорды.

Напомним, ранее главы государств обсудили основные задачи и ключевые направления дальнейшего взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Также состоялся обмен мнениями по отдельным практическим аспектам деятельности ЕАЭС.

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