Где посмотреть трансляцию выступления Президента РК на расширенном заседании ВЕЭС

Касым-Жомарт Токаев выступит на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, передаёт BaigeNews.kz.

Телеканал 24KZ начнет трансляцию саммита в прямом эфире в 20:10, сообщили в пресс-службе Акорды.

Напомним, ранее главы государств обсудили основные задачи и ключевые направления дальнейшего взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Также состоялся обмен мнениями по отдельным практическим аспектам деятельности ЕАЭС.