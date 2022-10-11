Где находят работу переехавшие в Казахстан россияне, рассказала Дуйсенова

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С начала 2022 года в Казахстане нашли работу восемь тысяч граждан Российской Федерации, передаёт BaigeNews.kz. Министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова рассказала, что легко трудоустраиваются те россияне, кто платит налоги.

"Люди приходят с целью трудоустройства, говорят, что работают, но мы всегда исходим из того, есть ли 10-процентные отчисления. Если они есть, значит, есть реальные рабочие места. На сегодня 22,5 тысячи граждан РФ у нас работают на территории Казахстана и отчисляют пенсионные взносы. Из них трудоустроились с начала этого года восемь тысяч человек", — сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах заседания правительства РК.

Она перечислила, в каких сферах чаще всего трудоустраиваются мигранты из РФ.

"В основном они пришли в сферу услуг, это 72 процента, 16 процентов — промышленность, около девяти процентов — строительство, два процента — сельское хозяйство. Это бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, продавцы, есть лица, которые занимаются перевозками, водители. Это примерный топ-5 профессий, по которым они у нас работают", — отметила министр.

Ранее сообщалось, что российские медработники, приехавшие в Казахстан после объявления в России частичной мобилизации, смогут трудоустроиться в нашей стране. Об этом накануне рассказала министр здравоохранения Ажар Гиният.

Что же касается учителей из России, то они не смогут работать в казахстанских школах, так как для трудоустройства российским педагогам недостаточно иметь только диплом об окончании вуза, необходим ещё сертификат о прохождении национального квалификационного теста, отметил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.